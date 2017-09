Nondik dator proiektua? Nola izan zenuten ideia?



XIMUN FUCHS: Proiektua hasi zen idatzi nuelarik gidoia, eta gero berriz idatzia izan da hainbat aldiz. Berehala Eñaut deitu nuen eta elkarrekin lan egiten dugu, gogoa zen Le Petit Theatre de Pain antzerki taldearekin egitea, eta leku zehatz batean, Aveyrongo Capdenac herrian, hau da inor interesatzen ez duen Frantzia horretan. Hango eragile kulturala da, "Derriere le hublot"-ekin harreman handia dugu duela 20 urte, eta beraiek ikustera joan ginen, dirua ez genuela erranez, eta beraiek lortu dute dena, jendea, logistika…



EÑAUT CASTAGNET: Berez laburmetrai bat izan behar zen, baina gidoia irakurri ondoren Ximuni erran nion hori ez zela hain denbora gutxian erraten ahal. Apostua nahiko potoloa zen, gure lehen proiektua baitzen, baina gu hasi ginen luzemetraiarekin eta horrek zailtasuna gehitzen du, baina ez gaitu beldurtu.



Euskal Herriko beste eragile batzuk ere parte hartzen dute.



X.F.: Lau eragile inportante izan dira. Derriere le Hublot, Le Petit Theatre de Pain, Aldudarrak Bideo eta Hirusoin ekoizlea Donostia eta Bilbon kokatua, asko lagundu gaituzte ahalmenetan. Esaten da jendea ez dela ausartzen gauzak egiten, baina gu konturatu gara kontrakoa dela, bada jende anitz ausardiarekin, prest dena gauza anitz emateko, laguntzeko, eta parte hartzen duena aukera baldin badu.



Brunok, filmeko protagonistak, bere lanpostua galdu eta gero eztanda egiten du.



X.F.: Bai, zartatzen da, ze hori ere ikasten dugun lehen hitza: ez. Momentu bat bada non ikasi behar dugu ezetz esaten, hori gehiegi da. Ez da onargarria, nahiz eta geroz eta gehiago onartzen ditugu pixkanaka zerbitzari bezala planteatzea gure burua. Filmea grabatua dagoen tokia enpresa hetsi bat da, hango sindikatuekin egin dugu lan berriz egiteko egin zuten eguna galdu zutelarik, berriz egitea manifestazio hori. Jendarekin kasik zen erritual bat, dena ehorzteko.



Protagonistak "Ez" esaten duenetik bukaerara arte degenerazio bat badagoela ikusten da. Degenerazio hori, metaforikoki onartu dugunaren mailakoa al da?



X.F.: Txikiagoa da, onartzen ditugu gauza askoz gehiago. Metaforikoki, bada hortarik baina bada beldurra, eta badira fantasmak, pertsonaia bakoitzak baditu bere fantasmak. Eritasun bat bezala da, batek egiten badu beste batzuek egiten ahal dute, kutsakorra da, biziki kutsakorra. Oldartzea, kexadura… aldi berean nahi genuen poz bat ere izatea, askapen bat, ez izatea iluna.

Filmatzeko moldean ez genuen nahi egin, langilegoa normalean tristea eta iluna aurkeztua izaten den bezala, nahi genuen izatea filme bat langilegoak ikusten duena, eta beraz estetiketan izatea genero ezberdinetakoak bezalakoetatik hartu.



Ze estetika eman nahi izan diozue?



E.C.: Gehienetan frantses zineman, langile mundua erakusten dituzten filmak, tonu triste eta naturalista batean agertzen dira. Baina guk ez genuen nahi hori erakutsi, gu mundu horretatik heldu gara, eta nahiko koloretsua da, ez da hain tristea. Ez genuen nahi markatu, eta estetika mailan, thriller-western urbano bat bezala definitu izan dute. Ez genuen genero batean sartu nahi, baizik eta egin gustatzen zaiguna, bai kontatzea istorio bat gure mundutik etortzen dena, eta gero estetikoki erabili guk maite ditugun kodeak, edo gustuak.

Horregatik pixka bat dena nahasi dugu, eta filman bada eboluzio bat, ez dut uste genero bat erabili dugunik, eta hori gogo bat.



X.F.: Pertsonai nagusia zartatzen denean nahi genuen izatea zartatze estetiko bat, momentu batean ez dakigu nora joaten den pertsonaia, eta eramatea ikuslegoa nahasmen emozionalean.



Aipatu duzuen kutsadura horren bidetik, non lehenik protagonista zartatzen den, eta gero bere inguruko pertsonak ere bai. Sindikalista eta jendarmea ikusten ditugu bide horretan, horrekin hasierako botere ekonomikoen kritika botere sindikalei eta indar polizialei ere zabaldu nahi diezue, ala pertsonalki ikusten duzue?



X.F.: Filme batek, edo obra artistiko batek, ez dut uste egiten ahal duenik kritika zehaztu detaile guztietan. Ez da kritika bat esateko zer den gaizki, hartzen da egoera bat, jendarmeek ere, Frantzian denak zainetan dira… Terrenoa dugu aztertzen, bakoitza da bestearen doblea, jendarmea eta Bruno dira jing eta jang pixka bat, bat pixkat argiagoa eta bestea ilunagoa, jendarmea. Gainera nahitara bada emaztea eta gizon jokoa, nor dagoen eramalea, horrekin jostatzen gara.



Jendearmea emakume bat da, eta genero indarkeriaren inguruan pertsonaia hor kokatzeak baditu beste arrisku batzuk ere?



X.F.: Hori izan da hautatua erakusteko hasieratik ez dela pertsonaia positibo bat, egin duena barkaezina da, hartu du norbait eta jo du. Ez zen izan behar eredu bat, eredu judeo-kristauetatik at da, izaten ahal zen edozein pertsona momentu horretan eta Brunok joko zuen, edozein.



Ximun, aktore gisa, horrelako pertsonaia batean sartzeak ze zailtasun ekarri dizkizu?



X.F.: Hor zaila zena lan baldintzak ziren, errodajea egin dugu 19 egunez, eta lan egiten genuen 20-22 ordu egunean, ez denak, baina gu biak bai. Ez da kasik prestakuntza mentala izan, kasik fisikoa izan da.



Aktore batek baditu hiru muskulo, gorputza, ahotsa eta imaginazioa, eta hori da landu behar. Sinistu egin behar da egoera erreala dela eta gero egotea hango jendearekin. Preparakuntza handiena, bai filmatzeko, bai interpretatzeko, izan da denbora asko pasatzea hango jendearekin. Hitz egitea, jatea eta begiratzea, nik horrelakoetan egiten dudana da begiratu, nola egiten duten fisikoki, nola jaten duten, nola mintzatzen diren… ikusi ditugu horrelako langile batzuk.



Eñaut, zuzendari gisara, horrelako indarra daukan pertsonaia bat, nola islatu duzu?



E.C.: Ximunek ere zuzentzen zuen aktore lana egiten zuen bitartean, izan da horrelako lan bat bien artean aukeratu dugu ia dena, eta gero bera kamara aurrean zelarik nik eta taldeko beste batzuek zuzentzen genuen, gero estetikoki nik hartzen nituen hautuak, eta jolas bat izan da azkenean, haur handiak bezala.



Pentsatu genuen gidoia baita teknikoki nola filmatu, baina gero badira beste kriterioak, hau da zenbat denbora duzun hori grabatzeko, edo lekua ere. Egunero eta egunero lanean, eta horrek eragiten du filmaren estetikan, gehitzen du zerbait nik uste, kentzen du ere zeren urgentzian lan egitea gauza batzuk kentzen ditu. Dena ez da posible. Denboraren mugak ikusita berrikusten duzu zure gidoia, eta horrek gehitzen du urgentzia bat.



Proiektua eraman duzuen profesionaletaz gain, bertako jendearekin asko egin duzue lan.



X.F.: Badira pertsonaia asko bertako jendeak eginak direnak, moldatu dugu haien arabera.



E.C.: Ez genituen baztertu nahi, nahi genuen beraiekin egin. Askotan zineman jendea kanporatzen da, guk ez genuen hori egin nahi, hango jendea partearaztea. Bagenituen leku asko, zahar etxe bat, ospitale bat, eliza bat… eta hango jendeak harrera egin digu.



X.F.: Hiri guztia gurekin egon da filmaren alde, 5.000 biztanle ditu, eta 500 gurekin egon dira. Hori da molde bat artea eta gizartea toki batean kokatzea. Horrek ahalbidetzen du egitea arte herrikoia, nahiz eta izan funtsezko galderak, hortarako joan behar da jendearen erdira, eta konfrontatu, nahiz eta ez den beti erreza. Polita izan da.



Erraten ahal da herria eta bere biztanleak filmeko protagonistetako bat direla.



X.F.: Bai, ikusten da. Eta hiri hori izaten ahal da edozein herri, hortarako hautatu dugu, izaten ahal da Eskozian, Frantzian… nonahi. Ez genuen filmatzen ahal Euskal Herrian.



Zergatik ez zen Euskal Herrian egiten ahal?



X.F.: Dekoratuengatik, gainera behar da eragile kultural bat hortan sartzeko. Bestalde, euskaraz edo Euskal Herrian egin izan bagenu, bapatean istoria hori beste zerbait bilakatuko zen, ezin izanen zen nonahi izan. Lotuko zen kale borrokari edo borroka armatuari, eta hau ez da gaia. Zeren gaia bortizkeria mota bat da, baina ez dena batere antolatua politikoki, Brunok ez du pentsaera politiko sendorik errateko zer eginen duen. Ikusten du pareta bat, eta jotzen du, hurrengoa ikusi eta jotzen du, ez da deus pentsatua.



Behar genuen toki bat nonahi Europan, eta hor Frantzian da. Ukaitea kutsua non inor ez den interesatzen toki horretara, leku ahaztuak, Euskal Herriak ez duena, nahiz eta izan leku batzuk itsusiak edo konplikatuak, ez da leku bat ahaztua.



Orain euskaraz egindako zinema garai oso ona izaten ari da. Zuek zergatik ez duzue euskaraz egin?



E.C.: Zentzua aldatuko lukelako, ez da beste arrazoirik.



X.F.: Gure hurrengoa euskaraz da, badakigu zer nahi dugun egin, gaiari lotua da, Euskal Herriari lotua da. Istorio hau ez genuen askatasun horrekin kontatzen ahalko, istorioak beste kutsu bat hartuko zuen, eta lotuko zen beste zerbaiti.



Euskaraz kontatzen bada ezin da unibertsala izan?



X.F.: Unibetsala ez da sekulan, unibertsala niretzat oso kontzeptu kolonialista bat da, frantsesez kontatzen dena, edo espainolez, edo japoniarrez edo euskaraz, ez da molde berean. Bat, hizkuntzak ez du irudimen bera, ez du pentsaera antolaketa berdina, zeren hizkuntzak egiten du pentsaeraren antolaketa, eta non egina den asko kontatzen du.



E.C.: Ez du erran nahi euskaraz egitea euskal munduari begira dela bakarrik, hemen egiten den filma bat Japonian edo nonahi begiratzen ahal dute, eta sinetsi, edo interesatu.



Filman agertzen diren kantuak gazteleraz dira, zergatik?



X.F.: Lotua da lurraldeari, Frantziako zonalde guzti horretan langile asko dira Espainiako gerraren bilobak, eta askok badute oraindik Aragoiko, Kataluniako kutsu bat familietan. Badira izen espainol asko, eta askok badute inmigranteen sindrome tipikoa.



E.C.: Gero ere kontrastatu nahi izan dugu istoriaren gogortasuna eta sortu dugu musika nahi genuen eguzkitsua izatea pixkat. Hizkuntza horrek eguzkia edo alaitasuna ekartzen duela.



Kantu horiek nola sortu dira?



E.C.: Le Barbo deitzen den talde batekin egin ditugu, Frantzia erdialdekoak dira. Lehen montaiarekin filma erakutsi diegu eta guk maite genituen musikekin. Hamasei kanturentzat aste bat genuela erranez, filmearen etapa guztietan bezala ez dela posible erran ziguten, baina gero hasita zerbait sortzen da. Musikak sortzen, kantuak idazten… eta egin dugu.



Beste proiektu batean lanean ari zarete orain, zein da?



X.F.: Ezin da kontatu. Euskal Herrian eta euskaraz den zerbait, baina gehiago ezin dugu kontatu, ze benetan hasiera da.



E.C.: Bizpa hiru ditugu eta hautatu behar dugu ere.



X.F.: Ez da bakarrik filmaren egitea, baina badugu asmoa tresna batzuk sortzeko, egin genuen bezala garaian Harri Xuri sortu genuelarik, eta gero Hameka proiektuan sartu ginenean, azkenean eragin anitz izan duena euskal antzerkiarekiko. Tresna batzuk dira, ez dira perfektoak, bada anitz egiteko oraindik, baina badira, gutxienez ofizializatuak eta normalizatuak, ea zer asmatzen dugun zinearen inguruan. Eta hori ari gara pentsatzen jende batzuen artean, ikusteko zer egin, zer eraiki, nola pentsatu, eta baliatu filmeak egiteko zubi horiek eraikitzeko.